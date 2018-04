Campania: Beneduce (Fi), presentata interrogazione su registro tumori

- "L'incidenza delle patologie oncologiche combinate con le emergenze ambientali della nostra terra, richiedono da parte delle istituzioni massima attenzione, monitoraggio e adeguata informazione sulle attività messe in campo per contenere il grave disagio della popolazione." Cosi la consigliera regionale della Campania Flora Beneduce, componente della Commissione consiliare Sanità. "L'istituzione dei registri è solo la prima fase di un grosso lavoro ancora da fare, i dati vanno elaborati analizzati ed utilizzati da chi ha responsabilità della salute dei cittadini", ha continuato Beneduce, annunciando di aver presentato "una richiesta di audizione in V Commissione per conoscere lo stato di attuazione dell'istituzione dei sette registri tumori aziendali e quello unico dei tumori infantili previsti dal decreto commissariale del 2012". "Urge addivenire ad una banca dati centrale e disporre di dati epidemiologici regionali convalidati", ha concluso. (Ren)