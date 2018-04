Napoli: spari in strada nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in corso le indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, nel quartiere di San Giovanni a Tedducio, a Napoli, ignoti hanno esploso colpi di pistola in via Sorrento, dove sono stati ritrovati cinque bossoli calibro 9x21. Gli agenti della Polizia di Stato stanno indagando sulla vicenda. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un festeggiamento per la scarcerazione del boss Ciro Rinaldi, disposta ieri sera dalla dodicesima sezione del tribunale del Riesame, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Rinaldi era accusato di essere il mandante del duplice omicidio avvenuto il 7 giugno del 2016 nel lotto 0 del quartiere Ponticelli, in cui persero la vita il boss dei Barbudos Raffaele Cepparulo e il 19enne Ciro Colonna, vittima innocente della camorra. (Ren)