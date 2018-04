Luigi Cesaro: il legale annuncia querela al collaboratore di giustizia Generoso Restina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai attribuire al senatore Cesaro ogni genere di nefandezze è diventato il vezzo preferito di taluni pseudo collaboratori di giustizia mossi dalla turpe finalità di lucrare vantaggi di vario genere. Per questo ho ricevuto incarico dal senatore Luigi Cesaro di sporgere denuncia nei confronti di Generoso Restina. Pur non conoscendo nel dettaglio le circostanze da lui riferite possiamo già dire che si tratta di dichiarazioni relative a fatti inesistenti, come confidiamo possa emergere presto all’esito della necessaria attività di riscontro che la magistratura non mancherà di svolgere". Così, in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Generoso Restina, il Vincenzo Maiello, legale del senatore Luigi Cesaro, per il quale "è peraltro è singolare che questo signor Restina, pur essendo stato ascoltato molte volte nelle fasi delle indagini ed in diversi e distinti dibattimenti, non abbia mai riferito di conoscere un fatto che, ove fosse realmente avvenuto, avrebbe dovuto determinarlo a riferirlo sin da subito". (Ren)