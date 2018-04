Napoli: Russo (Fi), de Magistris ha istituto il malus bebè. Nuovi nati nasceranno con 4.686 euro di debiti

- "Auguri ai neonati di oggi che per colpa del sindaco di Napoli nasceranno ciascuno con un debito di 4.686 euro. I nuovi nati dovranno infatti farsi carico di un disavanzo di oltre 3 miliardi di euro maturato dal 2011 che ha un solo nome e cognome: Luigi de Magistris". Lo ha affermato l'onorevole Paolo Russo, coordinatore della Grande Città di Napoli di Forza Italia. "In pratica – ha aggiunto l'esponente di Forza Italia – de Magistris ha istituito per i suoi concittadini il malus bebè". (Ren)