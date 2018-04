Lavoro: Borrelli (Verdi), riapre ex Coop di via Arenaccia. Ora al lavoro per salvare dipendenti Auchan

- "Mentre si sta tentando di conservare i posti di lavoro dei dipendenti dell'Auchan di via Argine arriva la buona notizia della riapertura del supermercato di via Arenaccia che ora, dopo l'abbandono della Coop, presenta l'insegna di DoDeCa che ha riassorbito tutti i lavoratori che avevano rischiato di perdere il lavoro". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, questa mattina, insieme a Gianni Simioli e al grupo de La radiazza, era nel supermercato "per festeggiare insieme a tutti i dipendenti che potranno continuare a contare su uno stipendio sicuro". "Ora bisogna trovare una soluzione anche per i lavoratori dell'Auchan che rischiano di perdere il loro posto di lavoro per la scelta della società francese di abbandonare quel supermercato", ha aggiunto Borrelli, per il quale "quando verranno in commissione, i responsabili dell'Auchan dovranno chiarire anche se la loro decisione riguarda solo quel supermercato o c'è la volontà di lasciare del tutto la Campania e quindi di chiudere anche tutti gli altri centri con l'insegna francese". (Ren)