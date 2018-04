Castanicoltura: le proposte di Coldiretti Campania alla Regione (3)

- Inoltre Coldiretti Campania ha proposto di garantire la possibilità ai castanicoltori di poter continuare ad attuare tecniche di innesto tradizionali con varietà autoctone, senza limitazioni in merito alla certificazione del materiale propagato che se non derogato azzererebbe totalmente la nostra tradizione; un chiaro vademecum per gli operatori chiarendo di chiarire i modo inequivocabile quanto contenuto nella legge regionale n. 3 del 28/09/2017, in merito alla possibilità di poter realizzare senza nessuna autorizzazione modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, fascinate, piccoli tratti di muro a secco di altezza inferiore ad un metro), per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno o la realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli, ecc. Infine dalla riunione è emersa la necessità che questo regolamento garantisca le evoluzioni scientifiche nel mondo della difesa fitosanitaria, sia per ciò che concerne l'agricoltura biologica che integrata, senza rappresentare un limite alle evoluzioni del settore. (segue) (Ren)