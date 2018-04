Federsolidarietà Confcooperative Campania: il 19 aprile a Napoli l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federsolidarietà Confcooperative Campania, la Federazione che aggrega le cooperative sociali e le imprese sociali all’interno dell’Organizzazione di rappresentanza regionale, celebra il prossimo 19 Aprile 2018, a Napoli, presso l’Ipogeo della Basilica Inconorata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, la sua Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali. Momento centrale dell’Assemblea, a partire dalle 15.00, la Tavola rotonda “Cooperative sociali: il futuro dell’economia civile tra sviluppo locale e crescita economica”. Interverranno: Don Tonino Palmese, Vicario episcopale della Chiesa di Napoli per la Carità e la Giustizia; Padre Antonio Loffredo, Direttore Catacombe di Napoli; Stefano Granata, Presidente Consorzio CGM e Delegato Federsolidarietà Confcooperative; Leonardo Becchetti, Professore ordinario di Economia politica Università di Roma Tor Vergata; Lucia Fortini, Assessore Politiche sociali Regione Campania e Giovanpaolo Gaudino, Presidente Federsolidarietà Confcooperative Campania. A margine della Tavola rotonda, a partire dalle 17.00, si terrà l’elezione del nuovo gruppo dirigente di Federsolidarietà Confcooperative Campania. In mattinata, a partire dalle 10.00, previsto un business to business tra le cooperative sociali, con due focus tematici, uno dal titolo “Cooperazione sociale e strumenti finanziari” a cura di Pasquale Asseni, Responsabile Area Sud Cooperfidi Italia e l’altro “Mutue sanitarie per il movimento cooperativo” a cura di Ferdinando Flagiello, Presidente M.A.S., Mutua Assistenza Sanitaria.(Ren)