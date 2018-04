Napoli: Borrelli (Verdi), interdittiva antimafia per ditta pulizie stadio San Paolo

- "Ho contattato il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, e mi ha confermato che lunedì prossimo sarà finalmente pubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio di pulizia che permetterà di riportare la piena legalità in un settore dove ci sono troppe ombre e che ha ottenuto per troppi anni proroghe senza svolgere alcuna gara d'appalto". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ricordando: "Quando denunciai la vergogna della signora ricoperta di formiche, evidenziai anche le gravi carenze igieniche nella parte esterna ed interna dell'ospedale". "A quelle carenze, ora, per l'azienda che gestisce le pulizie al San Paolo si aggiunge anche l'accusa pubblicata su Il Mattino di essere controllata dalla camorra" ha aggiunto Borrelli per il quale "è un ulteriore motivo per accogliere con soddisfazione la pubblicazione del nuovo bando e lo stop alle proroghe di contratti con società al centro anche di discutibili sistemi di scatole cinesi appena la magistratura le ha messe al centro di inchieste da cui emergevano rapporti con la criminalità organizzata".(Ren)