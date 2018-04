Campania: Gallo (M5S), commissario decide su bollette acqua e da cittadini arriva moto ribellione popolare

- "L'Ente Idrico Campano continua a essere depotenziato. Oggi ho assistito a una riunione dell'Eic, rendendomi conto di quanto, per scelte politiche, quest'ente non sia messo nelle condizioni di funzionare. E' l'ennesimo attacco alle fonti idriche commesso dopo che la democrazia dei sindaci è stata pressoché cancellata dalla legge regionale sulla gestione del servizio: ad oggi, infatti, le scelte più importanti vengono assunte da un commissario che sarà deputato anche a determinare le nuove tariffe che Gori applicherà nei prossimi anni. E in arrivo c'è una nuova stangata in bolletta". E' quanto affermato il deputato del Movimento 5 Stelle,Luigi Gallo, che oggi nella sede dell'Eic a Napoli, ha partecipato a un incontro con il distretto Vesuviano-Sarnese sulle nuove tariffe idriche. Per Gallo, l'ente "creato da Vincenzo De Luca" resta "privo di incisività rispetto alle scelte da prendere su questioni che vanno a ricadere sulla pelle dei cittadini". "Un altro tema che mi preme sottolineare è quello della morosità. (segue) (Ren)