Napoli: Borrelli (Verdi), nasce un Comitato a difesa delle Universiadi

- Nasce un Comitato a difesa delle Universiadi. A proporlo i Verdi e La Confederazione degli studenti "con l'obiettivo di stimolare le Istituzioni, le federazioni sportive e tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione delle Olimpiadi degli universitari a remare tutti dalla stessa parte per non perdere questa importante occasione". A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il presidente nazionale di Confederazione degli studenti, Mimmo Petrazzuoli, sottolineando che "al momento del Comitato fanno parte Luca Scognamiglio e Moreno Quintino, rappresentanti degli studenti delle Università campane al Consiglio Universitario Nazionale, Antonio Chianese, presidente del Consiglio d'Ateneo della Federico II, Gabriele Uva, rappresentante degli studenti al Comitato Universitario Regionale, ma è aperto a tutti quelli che credono che Napoli e la Campania non possano perdere l'occasione dell'organizzazione delle Universiadi che sono la seconda manifestazione sportiva non calcistica più importante del Mondo, seconda solo alle Olimpiadi e rappresentano una vetrina unica per attrarre turismo e investimenti".(Ren)