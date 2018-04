Campania: Vito Busillio è il nuovo presidente di Coldiretti Salerno

- Vito Busillo, imprenditore ebolitano dell'ortofrutta e della quarta gamma, presidente del Consorzio di Bonifica destra Sele e dell'Unione regionale delle bonifiche, è il nuovo presidente provinciale di Coldiretti Salerno. L'elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea provinciale, alla presenza del vicepresidente nazionale Gennarino Masiello e del direttore regionale Salvatore Loffreda. Busillo ha alle spalle una consolidata esperienza politico-sindacale, da sempre animatore del territorio. "Ereditiamo il compito di portare avanti progetti importanti – ha sottolineato il neo presidente Coldiretti, Vito Busillo - in un confronto continuo con gli associati che rappresentano la nostra maggiore risorsa, operando scelte organizzative che saranno sempre orientate al massimo supporto dell'agricoltura e dell'economia del territorio. Guardiamo al futuro con fiducia, puntando a una nuova visione dell'internazionalizzazione, all'innovazione, a un consolidamento del rapporto con le banche di prossimità che meglio rispondono alle esigenze delle imprese, a una rivisitazione del sistema assicurativo delle imprese. Lavoreremo su una nuova visione della Pac soprattutto per la questione dei cambiamenti climatici e della infrastrutturazione del territorio. Porteremo avanti un progetto coerente di filiere per rispondere alla desertificazione dell'entroterra. Va inoltre avviato un nuovo rapporto con la società civile, anzitutto lavorando nelle scuole e tra la gente, per creare una cultura del buon vivere". (segue) (Ren)