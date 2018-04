Napoli: Borrelli (Verdi), Azienda ospedaliera dei Colli continua a cercare lavoratori interinali

- "Nonostante una drastica riduzione, c'è chi continua a ricorrere al lavoro interinale o a forme di lavoro temporaneo invece di garantire stabilità concludendo le procedure di mobilità per poter poi avviare concorsi aperti a tutti". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, ricordando che "l'Azienda ospedaliera dei Colli ha pubblicato un altro bando per reperire personale attraverso le agenzie interinali per un importo complessivo di circa 23 milioni di euro, nonostante ci sia una graduatoria aperta per l'assunzione di personale a tempo determinato e sia stato firmato un accordo con l'Asl Napoli 1 per l'uso reciproco delle graduatorie stilate". "Tra l'altro, la stessa Asl Napoli 1, in base a questo accordo firmato con l'Azienda ospedaliera dei Colli, avrebbe intenzione di attingere dalla graduatoria dell'avviso pubblico fermando in qualche modo lo scorrimento di quella relativa alla mobilità" ha aggiunto Borrelli ribadendo che "così come indicato dalle leggi nazionali e più volte ribadito anche dalla Regione, bisogna chiudere definitivamente la stagione del lavoro interinale e, possibilmente, anche quello del lavoro temporaneo". (segue) (Ren)