Caserta: Zinzi (FI), su chiusura passaggio a livello Maddaloni audizione in commissione regionale

- "Chiudere i passaggi a livello di Maddaloni senza prevedere opere viarie sostitutive stravolge la pianificazione urbanistica del territorio e crea un disagio ai cittadini. Le mobilitazioni organizzate dalla comunità locale non devono e non possono lasciare indifferente il Consiglio regionale che va coinvolto nell'affrontare una tematica così sentita". Lo ha dichiarato il consigliere regionale casertano e componente della IV Commissione 'Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti', Gianpiero Zinzi, che ha presentato – proprio in IV Commissione - una richiesta di audizione urgente sulla tematica. "La sospensione dei lavori di muratura disposta dal Prefetto rappresenta una boccata d'ossigeno importante, ma non risolve la questione che va chiarita in ogni suo aspetto".(Ren)