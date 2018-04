Campania: Ciarambino (M5S), si rischia di perdere un'eccellenza dell'aerospazio

- "Non solo il rischio di cessione a fornitori esterni delle attività di progettazione, su cui avevamo già chiesto chiarimenti a Leonardo, ma anche la possibilità di trasformare la joint venture ATR in una Spa che, in assenza di adeguate garanzie per gli stabilimenti meridionali, comporterà inevitabilmente il rischio di depotenziare l'attività produttiva della Divisione Aereostrutture, con gravi conseguenze occupazionali per i siti campani. Uno scenario catastrofico per le conseguenze sul piano sociale, ma anche perché da un lato si darebbe il via ad un'opera di smantellamento di un'eccellenza del comparto aerospaziale in Campania e nel resto del Sud, dall'altro si andrebbe a disperdere un patrimonio di competenze di professionisti del nostro territorio che sono essi stessi un'eccellenza". E' quanto dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, che sulla questione ha inviato una seconda lettera indirizzata al management di Leonardo spa, al ministero dello Sviluppo economico, oltre che al governatore della Campania e all'assessore regionale alle Attività produttive". (segue) (Ren)