Campania: Ciarambino (M5S), si rischia di perdere un'eccellenza dell'aerospazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande preoccupazione circa la mancata assunzione di responsabilità da parte del management della Divisione Aerostrutture. Se i risultati ad oggi non sono quelli sperati, andrebbero analizzate tutte le responsabilità e intrapresi i dovuti correttivi, visto che non c'è tempo da perdere. Allo stesso modo non trapelano notizie rassicuranti dal nuovo piano industriale – ha sottolineato Ciarambino – che doveva essere improntato al rilancio della Leonardo, né si prevedono nuove commesse per la Divisione Aerostrutture e i siti campani, nonostante la qualità della produzione abbia ottenuto un prestigioso riconoscimento con il premio "Best Performer" ricevuto da Airbus. Come Movimento 5 Stelle abbiamo la massima attenzione su questo tema a tutti i livelli istituzionali e da anni portiamo avanti la nostra battaglia in Consiglio regionale per il rilancio di Leonardo e dell'intero comparto dell'aerospazio in Campania". (segue) (Ren)