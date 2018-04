Campania: 5,5 milioni dalla Regione per l'Università a Scampia

- Gli incontri intercorsi nell'ultimo mese e anche oggi tra Regione Campania e comune di Napoli hanno determinato la condivisione dei procedimenti per la realizzazione della facoltà di Medicina a Scampia, la quantificazione delle risorse necessarie a completare l'opera e l'individuazione delle fonti di finanziamento. La Regione non appena acquisirà - si auspica già nelle prossime ore - dagli uffici del comune la documentazione concordata, potrà emanare il decreto di finanziamento per la propria quota (5,5 milioni). Gli uffici tecnici del comune si sono infatti impegnati a produrre in tempi brevissimi la documentazione necessaria e a stanziare le proprie risorse previste dal procedimento condiviso (2,2 milioni).(Ren)