Castanicoltura: le proposte di Coldiretti Campania alla Regione (4)

- Siamo vicini ad un buon risultato – ha concluso Coldiretti Campania – se il regolamento entrerà in vigore a breve, contemplando cura e governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico, della sostenibilità ambientale e della conservazione della biodiversità; l'adozione di "Norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto"; il recupero dei castagneti degradati dal punto di vista vegetativo, produttivo e sanitario, principalmente a seguito dei danni diretti ed indiretti provocati dal cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), nonché della recrudescenza di altre patologie che investono la coltura; il mantenimento della vigoria vegetativa delle piante quale presupposto indispensabile per una produzione ottimale e la resistenza agli organismi nocivi; azioni di promozione delle filiere castani cole; attività di ricerca, informazione e formazione professionale. (Ren)