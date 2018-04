Campania: Ciarambino (M5S), si rischia di perdere un'eccellenza dell'aerospazio (3)

- "In questi giorni abbiamo pure depositato un'interrogazione a risposta scritta, con la quale chiediamo di conoscere gli esiti di ben tre mozioni del M5S approvate dall'aula, con le quali avevamo impegnato la Regione a porre in essere ogni iniziativa col Governo finalizzata all'apertura di un tavolo nazionale con Finmeccanica e Leonardo. Ci risulta che la Regione, dimostrando totale irresponsabilità, ad oggi abbia fatto zero; eppure aveva ricevuto il mandato di supportare un piano per il lancio del nuovo Turbo Prop o comunque di nuovi programmi per gli stabilimenti campani, dove l'orizzonte produttivo è solo di un paio d'anni. E dopo? Noi non ce ne staremo a guardare" ha concluso Ciarambino. (Ren)