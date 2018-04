Olio extravergine: Extrabio 2018, sul podio Avellino, Salerno e Benevento (2)

- Primo premio della categoria "fruttato medio" è andato all'azienda Marco Rizzo Impronta di Felitto (Salerno). Primo premio per la categoria "fruttato intenso" è andato all'azienda Terra a Oriente di Torrecuso (Benevento). L'annuale premio speciale Biolabel è stato assegnato ad una new entry d'eccezione, la Mastroberardino Spa di Atripalda (Av), rappresentata dal professor Piero Mastroberardino, che ha sottolineato l'interesse della nota azienda di vini verso le potenzialità produttive dell'olio di alta qualità, ma ha anche invitato ad un forte impegno verso la comunicazione e la promozione sui mercati. Per Coldiretti era presente il direttore regionale Salvatore Loffreda. Il programma per la valorizzazione degli oli di oliva di categoria extravergine "biologici" si completa con una serie di azioni riservate ai partecipanti. (segue) (Ren)