Napoli: Palmieri (Trasparenza), controstriscione di Via Verdi non sarà bello ma è utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà pur vero che l'esposizione di uno striscione su un palazzo istituzionale contro il sindaco in carica sia cosa non propriamente decorosa, ma comprendo e condivido pienamente le ragioni di chi ha intrapreso l'iniziativa. I colleghi Valente ed Esposito non hanno fatto altro che replicare quanto fatto da de Magistris, che ha l'insana abitudine di utilizzare la facciata di San Giacomo come fosse una bacheca dove affigere i propri messaggi politici". Lo ha scritto in una nota il presidente della commissione Trasparenza, Domenico Palmieri. "Mi auguro – ha concluso Palmieri – che presto, come auspicato dagli stessi colleghi, il controstriscione di Via Verdi sia rimosso al più presto. Significherà che un minuto prima è andato via anche lo striscione del sindaco da Palazzo San Giacomo".(Ren)