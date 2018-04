Napoli: il mondo del trasporto riunito a Sorrento il 27 e 28 aprile

- Sorrento partiranno nuove opportunità per la logistica del Paese. I principali operatori del popolo dei trasporti, chiamati a raccolta da Alis, si incontreranno il 27 e 28 aprile a Sorrento alla ”Due Giorni di Alis” per affrontare i grandi temi del settore e per un confronto costruttivo sui nuovi progetti e sullo sviluppo di modalità di trasporto sempre più sostenibili ed efficienti, in grado di dare uno slancio all’economia italiana. La conferenza avrà illustri moderatori dal calibro di Bruno Vespa, Alfonso Ruffo, Sergio Luciano e Angelo Scorza. L’evento sarà articolato in 5 sessioni, 3 previste nella giornata di venerdì 27 aprile e 2 nella giornata di sabato 28. La prima sessione, il cui orario di inizio è previsto per le ore 10.00 sarà “Internazionalizzazione e Mediterraneo - Il trasporto sostenibile come chiave di successo per le aziende europee”. Alle 11.45 avrà inizio la seconda sessione dal titolo “Italia in movimento - Prospettive di sviluppo per il nostro Paese attraverso una logistica sostenibile ed efficiente”. (segue) (Ren)