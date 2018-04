Napoli: dal 27 aprile al Museo di Pietrarsa 5 giornate dedicate al fermodellismo

- Il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, ospiterà da venerdì 27 aprile a lunedì 1 maggio l'evento "Le ferrovie in miniatura", una cinque giorni dedicata al mondo del modellismo ferroviario con l'esposizione di grandi plastici e diorami che riproducono fedelmente scorci della bella provincia italiana attraversati dai binari e una vasta collezione di modellini di locomotive, vetture e carri di proporzioni diverse in base alla scala di riproduzione. L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha coinvolto per l'occasione associazione della Federazione italiana modellismo ferroviario, presenti con propri plastici funzionanti, e il "Gruppo 835" specializzato in circuiti a vapore vivo. Si tratta di una piccola ferrovia in scala 1:11 costituita da un sistema componibile di binari, completo di scambi, piattaforma girevole e relativa attrezzatura, su cui circolano locomotive a vapore realmente funzionanti che trainano vetture su cui è possibile sedersi e farsi trasportare in un viaggio tanto breve quanto divertente ed emozionante. In programma, durante i 5 giorni, l’esibizione del coro di ferrovieri Fs "Voci della Ferrata", incontri e laboratori didattici, proiezioni in sala cinema, performance teatrali, attività e giochi per bambini, tutto a tema ferroviario.(Ren)