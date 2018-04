Governo: Amedeo Laboccetta (FI), si faccia chiarezza o altrimenti al voto

- “Se ognuno dei contraenti del presunto patto, o contratto, punta i piedi, chiedendo dichiarazioni formali di mera facciata difficilmente potrà nascere un governo politico. Mi sembra che tutti, o quasi , si stiano incartando. Oppure c’è chi non vuole la nascita di un vero governo politico, e si cerca il varo di un governo del Presidente? L'esperienza di Monti non ci ha insegnato nulla? I disastri di quella scellerata gestione sono ancora sotto gli occhi di tutti. Il braccio di ferro in atto, le forzature da sinistra e da destra, in primis dei 5Stelle ci costringono a continuare una campagna elettorale strisciante e velenosa. Se i numeri e gli accordi non ci sono, venga fuori subito la chiarezza. Ma basta bordate e proclami. Altrimenti, è molto più serio, andare nuovamente al voto”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli di FI Amedeo Laboccetta.(Ren)