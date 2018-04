Napoli: Borrelli (Verdi), nel fine settimana task force contro i parcheggiatori abusivi

- "Speriamo che questa volta sia la volta buona e che, finalmente, si cominci a fare sul serio nella lotta contro i parcheggiatori abusivi". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "il sindaco, de Magistris, nel corso di un collegamento in diretta con La radiazza di Gianni Simioli, ha annunciato l'avvio, a partire dal prossimo fine settimana, di una task force tra tutte le forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi". "I controlli straordinari, come ha ricordato il Sindaco, sono il risultato della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha discusso del tema" ha aggiunto Borrelli con Simioli per i quali "si sta prendendo coscienza dell'estensione e della gravità del fenomeno dei parcheggiatori abusivi che ormai monopolizzano vaste zone della città, a qualsiasi ora del giorno e della notte, con un'organizzazione 'militare' che solo la camorra può garantire facendo incassi mensili plurimilionari. L'ultima denuncia che ci è pervenuta sulla pagina "Io odio i parcheggiatori abusivi" è della gestione in mano agli abusivi dell'area nei pressi della Chiesa dei Santi Severino e Sossio completamente invasa da auto che ostruiscono anche l'ingresso al sito".(Ren)