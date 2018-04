Napoli: sindaco de Magistris incontra delegazione ong catalana Proactiva Open Arms (2)

- "Queste misure atte a reprimere chi difende i diritti umani delle persone eliminano, inoltre, i testimoni che denunciano le ripetute violazioni. Tali politiche trasformano ogni giorno il valore della solidarietà in un crimine, la solidarietà non è criminalizzabile. Oggi più che mai ci appelliamo alla solidarietà internazionale e alle istituzioni democratiche per denunciare la mancanza di umanità dell’Unione europea sulle politiche migratorie. È necessaria una presa di posizione da parte delle istituzioni tutte al fine di riaffermare l’irrinunciabilità dei diritti umani. Si rende quanto mai necessaria la sinergia tra i comuni e tra i popoli del Mediterraneo per il ripristino dei dei diritti dei migranti; è necessario che l’omissione di soccorso non divenga consuetudine ma venga riconosciuto per quello che oggi nel Mediterraneo rappresenta: un crimine contro l’umanità. In un Mediterraneo sempre più ingolfato di mezzi di guerra si rende urgente e necessario il dissequestro dell’imbarcazione OpenArms, mezzo di pace tra i popoli del comune mare” co s' si conclude la dichiarazione congiunta dei partecipanti all’incontro. (Ren)