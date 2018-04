Napoli: Borrelli (Verdi) parole di Malagò confermano che sarebbe una sconfitta perderle

- "C'è tutto il tempo per recuperare il terreno perso, ma bisogna remare tutti dalla stessa parte, considerando che le Universiadi non riguardano solo Napoli ma tutta la Campania e, quindi, sono coinvolti anche decine di Comuni oltre a quello del capoluogo e alla Regione". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "le parole del presidente del Coni, Malagò, confermano quel che dicevamo nei giorni scorsi, ossia che non possiamo perdere l'organizzazione delle Universiadi perché sarebbe una sconfitta per le capacità organizzative italiane e non solo napoletane o campane". "I ritardi accumulati per l'Expo di Milano, forse, erano anche superiori, ma furono recuperati quindi, se c'è la volontà di farlo, possiamo farci trovare pronti per le Universiadi del 2019" ha aggiunto Borrelli per il quale "serve l'impegno di tutti, senza perdere ulteriormente tempo con polemiche o lungaggini burocratiche, approfittando anche della piena disponibilità dell'Anac di Cantone a ridurre i tempi per l'assegnazione delle gare, pur se nel pieno rispetto della legge".(Ren)