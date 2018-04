Napoli: Costa (Pd), sabato in piazza per presidio di verità e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato, a partire dalle ore 10.30, il Partito Democratico metropolitano di Napoli sarà in piazza, insieme ad oltre 40 associazioni e liberi cittadini, per un presidio di verità e legalità". Così, in una nota, il segretario metropolitano del Pd Napoli Massimo Costa. "Le motivazioni - ha spiegato Costa - sono molteplici. Il disavanzo dei conti del comune di Napoli era pari a circa 800 milioni di euro nel 2011 ed oggi si attesta intorno ai 2 miliardi e 400 milioni. Ogni cittadino napoletano nel 2011 aveva un debito pro-capite di 800 euro, oggi il suo debito si è triplicato risultando pari a 2.400 euro". "Questo vuol dire che per ogni anno di governo de Magistris è maturato un ulteriore debito di 250 euro in capo a ciascun napoletano", ha precisato il segretario Pd, che ha aggiunto: "Ci si chiede se occorra una legge speciale per salvare Napoli ed evitare il default. La risposta è certamente sì, ma non la può chiedere de Magistris dopo sette anni di cattiva amministrazione, i disastri nella gestione della città, dopo aver fatto fallire società pubbliche ed aver annullato i servizi". "L'attuale sindaco non può gestire altri fondi, non merita altra fiducia. Sono la città e i suoi cittadini che meritano fiducia, quindi diciamo sì alla legge speciale, ma non con questo sindaco che lavora per salvare non la città, ma se stesso", ha concluso Costa.(Ren)