Napoli: assessore Gaeta, dalla prossima settimana servizi di accoglienza diurna per senza dimora

- "A partire dalla prossima settimana Napoli si arricchisce di nuovi tasselli che si aggiungono alla serie di interventi che l'amministrazione comunale pone in essere per i cittadini più fragili. In tre punti della cttà, affidati alle cooperative Il Camper Onlus, Dedalus e La Locomotiva, saranno attivati i servizi di accoglienza diurna per senza dimora, finalizzati alla prevenzione e al superamento del disagio sociale, affettivo e relazionale". Lo ha annunciato, in una nota, l'assessore al Welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta. "Nelle strutture dedicate all'accoglienza diurna, per l'intera giornata o per una parte di essa - ha spiegato - sono previste numerose attività per gli ospiti che potranno beneficiare di azioni volte all'inserimento sociale, alla prevenzione medica, sportelli di orientamento e di ascolto, supporto legale per la tutela dei diritti, attività laboratoriali di socializzazione e formazione, distribuzione di materiali sanitari di profilassi. Questi spazi di accoglienza rappresentano una mano tesa verso le nuove povertà, un punto di riferimento in cui trovare ascolto, benessere e cura". In particolare, la cooperativa Il camper opererà presso il Centro Salvatore Buglione nel quartiere Arenaccia, mentre Dedalus presso il Drop in Kafila nel quartiere Forcella II Municipalità e La Locomotiva presso Scarp’de Tenis situata nel quartiere San Lorenzo. (Ren)