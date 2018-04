Università Scampia: Palmieri (Trasparenza), il comune stringa i tempi sugli adempimenti dovuti (2)

- "Il felice epilogo della vicenda – ha spiegato Palmieri - è frutto di un costruttivo dialogo tra istituzioni, nata però in un clima di sterili polemiche che hanno esacerbato animi e sensibilità. Polemiche alimentate inopinatamente da chi non ha l'adeguata cultura politica per distinguere il momento dello scontro politico-elettorale dalla ordinaria gestione di Enti che, pur nella differenza delle maggioranze che li governano, devono sempre mettere a fattore comune l'interesse della collettività. Ed in questo la Regione ha dimostrato, diversamente da quanto qualcuno aveva lasciato intendere, di essere pronta a fare pienamente la propria parte". (Ren)