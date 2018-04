Campania: M5s, bando sull'artigianato è sprovvisto di ogni criterio logico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si comprende inoltre – hanno sottolineato Saiello e Cammarano - il criterio in base al quale si destinano 5 milioni del finanziamento complessivo di 28 milioni, al solo artigianato religioso. Si privilegia un ambito di nicchia, penalizzando l’intero comparto delle produzioni tipiche agroalimentari, della ceramica, dell'artigianato musicale, della lavorazione del ferro e della produzione dei maestri falegnami. Non c’è traccia, infine, di incentivi che dovrebbero essere necessariamente previsti e riguardare, ad esempio, le giovani imprese. Istanze che il Movimento 5 Stelle ha raccolto ascoltando la richieste di esponenti del mondo dell’artigianato campano e che, in una lettera, abbiamo voluto portare all’attenzione dell’assessore regionale alle Attività produttive, Amedeo Lepore". "Auspichiamo che da parte della giunta, alla luce degli elementi oggettivi da noi elencati, si manifesti al più presto un’apertura per discutere della possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie previste dal bando, nell’ottica di rispondere alle reali esigenze di rilancio dell’intero settore", hanno concluso (Ren)