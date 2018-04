Sanità: Asl Na 2 nord, convenzione con 312 caf per accogliere gratis richieste di esenzione ticket

- L’Asl Napoli 2 Nord ha attivato una convenzione coi 312 Centri di assistenza fiscale del territorio per consentire di presentare presso di essi la richiesta di esenzione per reddito. Il servizio è gratuito ed è immediatamente attivo. Ciascuno dei Caf convenzionati per l’accoglimento delle pratiche di esenzione è in coordinamento col Distretto sanitario competente per quel territorio circa le procedure da adottare. L’elenco dei Caf convenzionati, collocati in 28 dei 32 comuni del territorio, è pubblicato sul sito web dell’Asl ed è disponibile presso ciascuna sede distrettuale. (Ren)