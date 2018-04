Napoli: Borrelli (Verdi), video sparatoria piazza Trieste e Trento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella vicenda della sparatoria in piazza Trieste e Trento è assurdo constatare che, purtroppo, in un sistema rassegnato e omertoso, solo noi ci siamo preoccupati di andare a cercare le immagini che confermassero quanto denunciato da alcuni testimoni nel corso de La radiazza, mentre le forze dell'ordine, evidentemente, avevano sottovalutato la cosa o peggio non ne avevano avuto notizia". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli che hanno diffuso il video dell'ultima stesa per i quali "ancor più grave è che le uniche immagini siano quelle che abbiamo recuperato noi visto che purtroppo non sono attive telecamere di videosorveglianza controllate dalle forze dell'ordine anche se siamo in pieno centro e in uno dei luoghi più affollati di Napoli, di notte e di giorno". "La videosorveglianza da parte delle forze dell'ordine dovrebbe essere presente in tutta la città, ma è davvero incredibile che non ci sia proprio nelle zone più frequentate, come quella di piazza Trieste e Trento" hanno aggiunto sottolineando che "le telecamere sono un ottimo deterrente e uno strumento valido per individuare i delinquenti. Per questo abbiamo deciso di avviare una petizione tra i commercianti e i residenti della zona per riavere le telecamere attive".(Ren)