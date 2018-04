Napoli: il mondo del trasporto riunito a Sorrento il 27 e 28 aprile (2)

- A concludere la terza ed ultima sessione della giornata “Aziende e banche a confronto - Sistema bancario e trasporto 4.0 per il rilancio dell’imprenditoria italiana’. Il sabato mattina i lavori riprenderanno alle ore 10.30 con la quarta sessione “Interporti - ‘La necessità di mettere a sistema le diverse galassie”. Alle 11.45 avrà inizio la quinta sessione dal titolo “La portualita’ – ‘Il fondamentale ruolo dei porti per un rilancio del nostro Paese’. Presentazioni e seminari previsti nel pomeriggio di sabato, dalle 15,00 alle 17,30, concluderanno la due giorni di lavori. Un’opportunità da cogliere per le imprese di trasporto e logistica del nostro paese e un appuntamento importante che vedrà la partecipazione delle principali istituzioni, autorità italiane ed europee, insieme a nomi di prestigiose banche ed imprenditori di successo. Il rilancio dei trasporti e la grande scommessa dell’intermodalità, la crescita su scala internazionale e il rispetto dell’ambiente attraverso lo sviluppo di un trasporto sostenibile ed efficiente. (segue) (Ren)