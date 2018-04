Cyberbullismo: da Corecom Campania appello prevenzione per combattere fenomeno

- "I crescenti episodi di cyberbullismo, per numero e gravità, che vedono per attori e vittime adolescenti e preadolescenti si impongono come emergenza educativa per la scuola. I ragazzi che oggi frequentano le scuole sono i cosiddetti 'nativi digitali', la prima generazione completamente cresciuta in una connessione profonda al web e che ha sviluppato le proprie occasioni e modalità di relazione e ha strutturato il proprio linguaggio attraverso i social networks. Occorre rivolgersi alla prima generazione di ragazzi per i quali i personal devices non sono considerati un mero strumento di comunicazione, ma una vera e propria estensione di sé". Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, presentando il forum “@scuolasenzabulli, prevenzione per combattere il cyberbullismo" che si terrà venerdì 13 aprile, alle ore 10,30 nell’auditorium “Falcone e Borsellino” dell’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Francesco de Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. (segue) (Ren)