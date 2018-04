Campania: Palmeri, istituito fondo di salvaguardia per i lavoratori di aziende in crisi

- E' in corso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania il decreto dirigenziale n. 345 del 10 aprile 2018, con il quale si istituisce, in fase di prima attuazione, un primo fondo di 500mila euro destinato alla tutela e alla salvaguardia dei lavoratori di aziende in crisi che abbiano sottoscritto, in sede governativa, accordi congiunti con la presenza della Regione Campania, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia locale. Ne ha dato notizia, in una nota, l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri, informando che l'accesso al fondo, previa presentazione di apposito piano di gestione, ha come obiettivo il recupero e il mantenimento dei livelli occupazionali di aziende con un organico superiore a 100 unità, consentendo la prosecuzione di un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria con contestuale impegno dei lavoratori in azioni di politiche attive attraverso percorsi di qualificazione e riqualificazione, volti anche al consolidamento delle competenze ed al recupero degli skill gap. (Ren)