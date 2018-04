Napoli: assessore Daniele, grazie al sindaco per la cittadinanza onoraria a Masullo

- "Ringrazio il sindaco per la decisione di conferire la cittadinanza onoraria ad Aldo Masullo, interpretando un sentimento che non esito a definire mai così corale della città. Aldo Masullo è un faro di luce che orienta nell'impervio cammino della vita lungo la strada della libertà e della dignità di ogni uomo. Aldo Masullo come avrebbe detto Vico è l'esatto contrario dei filosofi "monastici e solitari" e la filosofia è la sua città. Impossibile dire ciò che Napoli gli deve. Quando lo ascoltiamo ci avviciniamo come più non sarebbe possibile al vero,al bello,al bene. Con le minuscole, ovviamente, altrimenti non sfuggirei alla sua critica". Così, in una nota, l'assessore alla Cultura del comune di Napoli Nino Daniele. (Ren)