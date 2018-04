Università Scampia: Palmieri (Trasparenza), il comune stringa i tempi sugli adempimenti dovuti

- "Con l'erogazione dei 5,5 milioni di euro della Regione Campania e la copertura di 2,2 milioni da parte del Comune di Napoli, è assicurata l'ultimazione dei lavori per la realizzazione del polo accademico di Scampia. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo i lavoratori dell'impresa impegnati nel cantiere. Ora tocca al Comune, in tempi brevi, allineare la documentazione di spesa rispetto a quanto già liquidato dalla Regione, per quanto riguarda, in particolare, il capitolo degli atti relativi alla rendicontazione della spesa. E', infatti, tutta ancora da definire la parte relativa alle attrezzature medicali e agli impianti, per i quali Palazzo San Giacomo, che è soggetto attuatore, dovrà predisporre i bandi di gara". Lo ha scritto in una nota il presidente della commissione Trasparenza del comune di Napoli, Domenico Palmieri, che ha partecipato stamattina, a Palazzo San Giacomo, alla riunione congiunta delle commissioni Scuola e Diritto alla città convocata sul tema. (segue) (Ren)