Napoli: Costa (Pd), a Scampia riapre lo stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo ha certificato per l' "Antonio Landieri, vittima innocente di camorra" la definitiva agibilità. "Lo stadio a Scampia è di nuovo realtà e nell'apprendere la notizia non possiamo che gioirne – ha dichiarato Massimo Costa, segretario del Pd di Napoli -. La riapertura dello stadio garantirà la presenza di un nuovo luogo di aggregazione a lungo atteso da tutti i ragazzi del quartiere. E' un segnale significativo dell'impegno delle istituzioni in un territorio che necessita in misura sempre maggiore di strutture dedicate ai giovani nelle quali si promuovano i valori fondamentali della democrazia, partecipazione, solidarietà ed integrazione. Sarò davvero onorato di assistere al primo incontro sul nuovo terreno di gioco" ha concluso Costa.(Ren)