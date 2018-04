Napoli: sindaco de Magistris incontra delegazione ong catalana Proactiva Open Arms

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato questa mattina a Palazzo San Giacomo una delegazione della ong catalana Proactiva Open Arms. Ad accompagnare i volontari della ong la sindaca di Badalona Dolores Sabater Puig e i parlamentari europei Miguel Urban Crespo di Podemos ed Eleonora Forenza di Rifondazione Comunista. Il Comune di Napoli ha aderito alla richiesta di dissequestro della nave OpenArms. “L’Unione europea con le sue politiche migratorie ha trasformato il Mediterraneo nella fossa comune più grande del pianeta. Decine di migliaia di donne e uomini hanno perso la vita fuggendo dal terro-re avendo come unico obbiettivo l’approdo in un luogo di pace. Tali politiche non solo hanno generato un senso comune ostile alle persone mgranti ma, inoltre, hanno criminalizzato le organizzazioni e i volontari che salvano vite come Proactiva Open Arms" è scritto in testo comune sottoscritto dai partecipanti. (segue) (Ren)