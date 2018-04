Napoli: M5S, grazie a noi al via l'iter per bonifica discariche di Pianura

- "Dopo anni di immobilismo a tutti i livelli istituzionali, i cui effetti producono ancora oggi un incremento esponenziale dell'inquinamento di un'area a ridosso di territori densamente popolati, grazie al Movimento 5 Stelle si dà finalmente il via all'iter che porterà alla bonifica delle cinque discariche al confine tra i Comuni di Pianura e Pozzuoli. Questa mattina, nel corso di un'audizione da noi fortemente voluta in Commissione regionale Ambiente, è stato costituito un tavolo tecnico per coordinare i soggetti coinvolti negli interventi di indagine preliminare e caratterizzazione volto ad accertare lo stato di inquinamento del suolo nell'area dell'ex Sin Napoli-Pianura. Un'operazione arenatasi nel 2013, nonostante uno stanziamento di ben 3,5 milioni di euro da parte del Ministero dell'Ambiente. Si riparte dall'anno zero, ma sarà finalmente possibile avviare le procedure per la bonifica di una delle più grandi bombe ecologiche del nostro paese". E' quanto annunciano i consiglieri regionali, Maria Muscarà e Vincenzo Viglione, a margine dell'audizione in Commissione regionale Ambiente alla quale era presente, tra gli altri, il consigliere della IX Municipalità Mario Stoccuto.(Ren)