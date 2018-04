Campania: M5S, finanziamento bando per l'artigianato meno conveniente di un prestito

- "E' assolutamente sprovvisto di ogni criterio logico il bando regionale sull'artigianato locale del 26 marzo scorso. Nella sostanza, all'artigiano viene corrisposto un prestito agevolato per il 60% del progetto presentato e un finanziamento a fondo perduto per il restante 40%, a condizione che sia in possesso delle garanzie reali sulla somma finanziata, fino all'ultimo euro. E' lecito domandarsi, in tal caso, per quale ragione chi è in possesso di queste garanzie, compresa la disponibilità liquida dell'Iva da anticipare, non si rivolga direttamente a un istituto di credito, alla luce dei tassi praticati oggi e dell'elasticità di gestione del fido stesso, piuttosto che addentrarsi invece nelle maglie della burocrazia, con tutti i vincoli richiesti per l'accesso e i rischi di penali in caso di insolvenza?". E' quanto denunciano il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello e il consigliere regionale M5S Michele Cammarano.(Ren)