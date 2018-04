Napoli: presa banda specializzata in furti sui treni dopo aver narcotizzato vittime

- Gli investigatori hanno focalizzato la loro attenzione su una serie di episodi che vedevano coinvolti ignari passeggeri di treni regionali sulla tratta Napoli-Roma, individuando una banda che narcotizza ignari passeggeri sui treni regionali della tratta Napoli-Roma offrendo loro delle bevande con dentro sostanze soporifere e quando le loro vittime cadevano in un profondo sonno venivano derubate di oggetti di valore. Arrestati dagli agenti dei Compartimenti polizia ferroviaria della Campania e del Lazio quattro persone. Si e' cosi' accertato che i responsabili salivano abitualmente sui treni nella stazione di Aversa, vicino Napoli. I poliziotti hanno cosi' avviato una serie di servizi di scorta a bordo dei treni regionali considerati piu' bersagliati dalla banda. Ieri pomeriggio gli agenti della polfer hanno individuato e bloccato un cittadino tunisino di 32 anni che dopo aver addormentato un passeggero con del te' gli rubava cellulare, soldi e passaporto. Mentre in serata sono stati altri tre uomini che saliti alla stazione di Napoli Centrale hanno addormentato con del succo di frutto un altro passeggero per derubarlo. La vittima e' stata trasportata all'ospedale di Fondi per le cure del caso. I tre, egiziani di 19, 26 e 36 anni, sono stati arrestati per tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate e associati presso il carcere di Latina. Sono in corso ulteriori indagini per accertare se ci siano altri complici.(Ren)