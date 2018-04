Napoli: Triassi, il management sanitario rallenta esodi di dirigenti e di pazienti

- Si è aperta oggi la XVI edizione del Master in Management sanitario con una giornata di studio multidisciplinare, presso l’aula magna del dipartimento di Scienze Biotecnologiche dell’Università Federico II. Un’occasione anche per presentare il Manuale operativo di Management Sanitario, curato dal direttore del Dipartimento di Sanità pubblica della Federico II di Napoli, Maria Triassi. “II processo di cambiamento che investe da circa un decennio il sistema sanitario italiano – ha detto Maria Triassi, ordinario di Igiene e coordinatrice dei precedenti corsi - ha portato a un cambiamento forse epocale: la sanità pubblica non è avulsa dal mercato e nelle strutture sanitarie pubbliche devono necessariamente fare il loro ingresso tecniche e strumenti idonei alla valutazione dell'efficienza, dell’efficacia e della economicità delle prestazioni erogate. Il professionista della sanità è una figura sempre più consapevole dei risultati della sua azione e li collega sempre di più alla organizzazione e alla gestione delle risorse della struttura sanitaria. Un freno alle fughe fuori regione tanto dei manager quanto dei pazienti”.(Ren)