Napoli: Moretta (commercialisti) su Tari Comune sia sensibile ad esigenze cittadini

- "I commercialisti chiedono all'amministrazione comunale di Napoli una maggiore sensibilità verso i cittadini in merito alla Tari: attualmente quella pagata dai napoletani è la tassa sui rifiuti più alta d'Italia, occorre adottare nuovi provvedimenti. Dal punto di vista logistico, riteniamo invece fondamentale che il cittadino possa accedere più agevolmente agli sportelli non soltanto per quanto riguarda i pagamenti, ma anche per la richiesta di informazione". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, aprendo il convegno "Tari: dalla stesura del piano finanziario alla determinazione della tariffa". "Il Comune è al lavoro per limitare i disagi dei cittadini allo sportello per il pagamento Tari a Corso Arnaldo Lucci, che registra grande affluenza con lunghe ore di fila – ha evidenziato Enrico Panini, assessore al Bilancio del Comune di Napoli -. Il software sarà modificato e consentirà di compilare la propria posizione online, migliorando così i servizi in accordo con le associazioni di consumatori e Caf. L'intento è quello di essere più vicino ai cittadinie consentire a tutti di gestire con serenità la posizione contributiva nei confronti del Comune". (segue) (Ren)