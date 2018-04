Napoli: venerdì l'Healt point a Ercolano sui disturbi dell'umore (2)

- "I disturbi dell'umore sono una condizione clinica caratterizzata ancora da scarso interesse – ha spiegato Vincenzo Barretta – Inoltre si riscontra una grande difficoltà nel diagnosticarli, specialmente in età infantile e adolescenziale Spesso le famiglie e gli stessi medici non sono preparati. Urge allora un'opera capillare di sensibilizzazione rivolta in particolar modo ai genitori e agli educatori, affinché abbiano gli strumenti per poter fronteggiare queste problematiche". "Questo incontro delle Scuole territoriali della salute emotiva e comportamentale – ha concluso Barretta – nasce con lo scopo di sensibilizzare e comprendere i fenomeni tipici dei disturbi dell'umore, in un'ottica non soltanto di cura, ma soprattutto di prevenzione del fenomeno". (Ren)