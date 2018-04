Napoli: Borrelli (Verdi), prescrizione per costruttori quartiere abusivo a Casalnuovo è offensivo per Stato di diritto

- "Il colpo di spugna della prescrizione sulle condanne dei responsabili della costruzione di un intero quartiere abusivo a Casalnuovo, di cui dà notizia Il Mattino, è un'offesa per uno Stato di diritto e anche un invito agli speculatori e agli abusivisti a non fermarsi. Nessuno pagherà per questo disastro e anzi i colpevoli potrebbero pure chiedere di essere risarciti. Il mondo al contrario". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "gli unici a perdere, in questa vicenda, sono i cittadini per bene che, ancora una volta, vedono persone che hanno devastato un territorio e violato le leggi, scampare alla giusta condanna che gli era stata inflitta". Borrelli ha chiesto al nuovo Parlamento "di approvare leggi che allunghino i tempi di prescrizione per reati particolarmente sentiti dall'opinione pubblica, in attesa di una riforma della Giustizia che permetta di ridurre i tempi per avere un giudizio". (segue) (Ren)