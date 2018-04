Napoli: Borrelli (Verdi), prescrizione per costruttori quartiere abusivo a Casalnuovo è offensivo per Stato di diritto (2)

- "Con queste prescrizioni abbiamo l'ennesima prova che la Magistratura italiana non funziona", ha aggiunto l'ex dirigente della Regione Campania, Bartolomeo Sciannimanica, ricordando che "quando la Regione propose le demolizioni, la Magistratura si opponeva dicendo che non c'erano soldi, ma noi riuscimmo a trovare 50 milioni di euro inutilizzati presso la Cassa depositi e prestiti". "La mancata condanna dei responsabili è grave anche perché stiamo vivendo una stagione in cui c'è poca attenzione verso l'abusivismo edilizio che, solo la crisi economica di questi anni, ha rallentato", ha continuato Sciannimanica, sottolineando che "appena cominceranno a circolare più soldi, l'abusivismo riprenderà". (Ren)