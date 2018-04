Salerno: Borrelli (Verdi), Aeronautica chiarisca perché due caccia erano nei cieli del Cilento

- "Possibile che altri due piloti, che dovrebbero essere esperti, non si rendano conto che stanno rompendo il muro del suono e lo stanno facendo a ridosso di centri urbani con tutte le inevitabili conseguenze?". A chiederselo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale è assurdo che "a distanza di pochi giorni da un episodio analogo accaduto in Lombardia, due caccia dell'Aeronautica militare abbiano sfondato nuovamente il muro del suono spaventando, questa volta, gli abitanti dell'area cilentana e, in particolare, quelli di Agropoli". "Il Comando dell'Aeronautica chiarisca immediatamente il motivo del volo quei due caccia erano nell'area del Cilento e, nel caso in cui si trattasse solo di esercitazioni, spieghi anche perché non si scelgono zone lontane dalle abitazioni per evitare problemi del genere" ha aggiunto Borrelli per il quale "episodi del genere creano tensione tra la popolazione, soprattutto in un territorio, quello campano, a rischio sismico".(Ren)