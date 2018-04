Napoli: Moretta (commercialisti) su Tari Comune sia sensibile ad esigenze cittadini (2)

- Presente al convegno anche Francesco Iacotucci, amministratore unico Asia Napoli: "Il nostro scopo è offrire ai cittadini un servizio sempre migliore. Negli ultimi anni è diminuito il costo del servizio e sono cresciute le performance dell'azienda, prima tra tutte la raccolta differenziata. Ora c'è bisogno di un ulteriore passo avanti con un impianto di compostaggio che da solo porterà un'economia di 2 milioni e mezzo di euro. E sarà prezioso il senso civico dei cittadini". Per Fortuna Zinno, consigliere Odcec delegata alla Commissione Tributi Locali: "La normativa è in una fase di variazione, i professionisti hanno la necessità di fare luce sulle ultime novità. Penso ad esempio all'impegno dei Comuni, che dovranno rispettare il fabbisogno dei cittadini ed equilibrarlo ai costi. Una sfida non facile". Pietro Paolo Mauro, presidente Commissione Tributi Locali Odcec Napoli, ha infine sottolineato: "Il lavoro per diminuire la Tari va fatto sul piano industriale, cercando di ottimizzare e ridurre i costi sui rifiuti ottenendo al contempo una maggiore efficienza. Tutto passa per la raccolta differenziata". (Ren)