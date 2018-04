Lavoro: D'Amelio, 50mila assunzioni fondamentali per rinnovamento Pa

- "La Pubblica amministrazione necessita di rinnovamento, di nuove competenze, per affrontare sfide sempre più impegnative ed essere all'altezza delle esigenze dei cittadini, e questo impulso di rinnovamento può essere dato dalla assunzione dei giovani nella Pa. Per questo, il piano annunciato dal Presidente De Luca per assumere 50 mila giovani è una buona notizia e rappresenta un impegno vero per affrontare il dramma della disoccupazione giovanile, partendo dalla formazione e creando le condizioni per frenare la fuga dei giovani dai nostri territori". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, a margine della conferenza stampa tenuta stamani in Consiglio regionale per la presentazione dei Master per i giovani per le Aree Interne e per lo Sviluppo locale tramite la cooperazione internazionale. "Da anni manca in Campania un vero piano per il lavoro e particolarmente per il lavoro giovanile, che vede l'ultima legge approvata nella numero 285 del 1977, - ha sottolineato D'Amelio – è giunto il momento di affrontare la problematica con una strategia di ampio respiro che crei nuovo lavoro per i giovani attraverso il rinnovamento della pubblica amministrazione e la nascita di nuove imprese". (Ren)